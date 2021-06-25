地產經紀文宣貼警長背襲警罪成上訴　官同意被告非拍打警員 (19:21)

上訴人為何曉朗（25歲），早前被裁定於2019年12月24日在海港城2樓2417舖外，襲擊警長A。

上訴一方表示，原審裁判官在裁決時犯錯，認為只考慮了被告是否在當時得知對方為警員，但未有考慮被告的主觀想法和心態。從片段可見，被告並非拍打警員，只做了「一個印落去、好柔的動作」，即使警員轉身後仍向他揮手，可見被告是「唔怕畀你見到」。

上訴方另舉出兩個例子解釋被告在本案的心態，如同某人看到另一人的臉上有蚊子時，會先拍打對方的臉以殺死蚊子，以及觀賞演唱會期間，與在場不相識的觀眾會互相擊打打氣棒，皆認為對方同意此做法。但法官張慧玲認為，上訴方的例子難與本案相提並論，因按被告證供，當日並非將所有文宣貼他人背部，而是「寧寧舍舍」對警員有此做法，若被告當時是明知對方為警員，便屬挑戰警方；不過同意影片可見被告確非拍打警員。