地產經紀文宣貼警長背襲警罪成上訴　官同意被告非拍打警員 (19:21)

2019年平安夜，市民發起多區商場「和你shop」，其中在尖沙嘴海港城，25歲地產經紀被指拍了警長背部一下，把一張印有「感謝你默默耕耘」的文宣貼在其背部，被裁定襲警罪成，判囚3周。被告不服，今（25日）於高等法院就定罪上訴。上訴方表示，原審裁判官沒考慮被告主觀以為對方同意貼文宣的心態；控方指出被告的行為本已屬非法觸摸。法官聽畢雙方陳辭後，決定擇日頒下裁決。
上訴人為何曉朗（25歲），早前被裁定於2019年12月24日在海港城2樓2417舖外，襲擊警長A。
上訴一方表示，原審裁判官在裁決時犯錯，認為只考慮了被告是否在當時得知對方為警員，但未有考慮被告的主觀想法和心態。從片段可見，被告並非拍打警員，只做了「一個印落去、好柔的動作」，即使警員轉身後仍向他揮手，可見被告是「唔怕畀你見到」。
上訴方另舉出兩個例子解釋被告在本案的心態，如同某人看到另一人的臉上有蚊子時，會先拍打對方的臉以殺死蚊子，以及觀賞演唱會期間，與在場不相識的觀眾會互相擊打打氣棒，皆認為對方同意此做法。但法官張慧玲認為，上訴方的例子難與本案相提並論，因按被告證供，當日並非將所有文宣貼他人背部，而是「寧寧舍舍」對警員有此做法，若被告當時是明知對方為警員，便屬挑戰警方；不過同意影片可見被告確非拍打警員。
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