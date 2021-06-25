設計師認藏武器對講機囚10個月　官稱若非條例所限可判更重 (19:54)

辯方求情時表示，沒證據顯示被告邱俊軒（28歲）曾使用過涉案武器，又引述被告求情信指出，他還押期間明白自由的可貴，現深感悔疚，明白涉案武器或會對他人造成傷害，又稱愧對家人，家人因案件奔波，為了不讓他們擔心，承諾以後不再犯事，不應使用破壞社會安寧的方式表達意見。

辯方又引述多封由被告家人、師長、僱主等撰寫的求情信稱，被告不僅孝順，亦極具藝術設計天分，曾為一款桌上戰棋遊戲設計畫集，而且熱心公益，不時做義工，與舅父一同參與幫助長者、派飯盒及協助抗疫活動等。

裁判官劉綺雲判刑時指出，涉案武器極具殺傷力，管有的數量亦比同類案件多，一旦使用或造成嚴重人命傷亡，幸被警方及時搜出，沒造成嚴重傷亡實屬僥倖，認為判被告即時監禁是唯一合適選擇，又稱本案並非以刑責較重的《公安條例》起訴，而是較輕的《簡易程序治罪條例》，否則以監禁一年以上作量刑起點也「不為過」。劉官最終以監禁11個月作量刑起點，考慮被告有一定反省，酌情扣減刑期，判即時監禁10個月。