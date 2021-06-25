警搗屯門兩高利貸集團拘25人　放債利息高達1950厘 (17:27)

屯門警區刑事調查隊第5隊主管梁冠灝表示，一名女受害人早前透過手機通訊應用程式，先後向多名放貸人借取4000至1.5萬元，她一共借取19萬元，惟最後只收到15萬元。女事主須每周償還一次利息，直至償還全部本金，她將款項存入逾20個本地銀行戶口及賽馬會戶口，惟她兩個月內償還了16萬元利息，仍未還到本金，其後事主無力償還款項，收到滋擾並報警求助。警方經計算，發現涉案年利率高達1400至1950厘，為法例規定60厘的24至32倍。

警方經調查後，拘捕10名高利貸集團成員 ，包括35歲女骨幹成員，她負責招攬社交圈子朋友交出銀行及賽馬會戶口，以接收犯罪得益。調查發現16個涉案戶口，4個月內各自處理20萬至120萬款項，交易包括小額存款及大額提款，洗黑錢金額為約900萬。調查亦發現，部分馬會戶口持有人為非本地人。

屯門警區反黑組第2隊主管莫湛豐稱，一名女事主的親人早前透過「電話數」借高利貸，整個過程毋須與放貸人見面，其後無力償還高利貸，事主接到多個收數電話滋擾。警方拘捕14名高利貸集團成員，涉嫌刑事恐嚇及洗黑錢，調查相信他們操控19個戶口洗黑錢。莫湛豐指出，部分被捕人為借貸人，借出戶口收款抵債。行動中警方亦拘捕兩名29歲及35歲有三合會背景男子，涉嫌與區內兩宗淋紅油案有關，其中一人為早前搗破的高利貸集團成員。