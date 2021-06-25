警拘15人涉非法收債　15歲少年招攬他人淋紅油被捕 (16:42)

沙田警區反三合會行動組主管連曉媚稱，上月初馬鞍山一名商場保安報案，指商場內兩名男子形迹可疑，警方到場截查兩人，檢獲一塊石頭、紅油、手套及膠水等物品，以涉嫌管有物品意圖摧毁或損害財產拘捕兩人。調查發現兩人同時涉及4宗同類案件，警方前日（23日）在牛頭角拘捕兩名分別15歲及24歲男子，涉嫌串謀刑事毁壞及串謀刑事恐嚇，調查相信他們招攬及安排早前兩名被捕男子參與有關案件，以及案發前提供紅油。

同日警方在黃大仙拘捕一名48歲男子，涉嫌無牌放債、以過高利率放債及洗黑錢，今年3月，他疑以「cold call」形式接觸借貸人，借貸人借取3000元，每周須償還300元利息。借貸人還清債務後，放債漢聲稱借貸人曾向其他貸款公司借貸，要求他額外繳交1萬元罰款。

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧表示，警方經情報分析鎖定旺角一間財務公司，該公司亦委託另一追數公司非法收債。周一（21日）警方拘捕5名骨幹成員，包括財務公司的董事、經理、追數公司的主持人及行動組成員，涉嫌違反放債人條例、串謀刑事毁壞等。警方檢獲電話、借貸合約及債務追數年表。

調查相信兩間公司有一定合作基礎，財務公司職員會隨機致電尋找借貸對象，當借貸人無力償還，財務公司會轉介個案予追數公司。追數公司亦會於網上平台招攬成員，訛稱無需學歷可掙快錢，行動組成員再按指示到欠債人住處作出滋擾，完成後會拍照，並將照片傳回追數公司以獲取數百元報酬。

陳尚澧續說，行動期間警方接獲葵盛東邨一名保安舉報，稱在街邊見到一輛車，懷疑與非法收數有關。警方行動時見到涉事車輛，發現3名形迹可疑男子準備上車，警員上前截查，檢獲24張追數紙、膠水及毒品，3人報稱無業，警方相信他們因掙快錢參與非法收數活動。