新冠肺炎｜港增4輸入個案　女子離港往英後確診　元朗御庭居二座納強制檢測 (16:39)

此外，衛生防護中心接獲英國衛生當局通報一宗英國確診個案，一名19歲女子6月13日離港前往倫敦後，6月16日抽取的樣本對新冠病毒呈陽性，於6月22日再進行的檢測結果呈陰性，她並無病徵。衛生防護中心為審慎起見，將該女子曾居住的元朗御庭居第二座納入強制檢測公告。任何於5月31日至6月13日期間曾身處該大廈內超過兩小時的人，須在6月27日或之前強制檢測。

4宗輸入個案中，由英國抵港的20歲男子（個案11907）及來自孟加拉、在船上被發現死亡的56歲男船員（個案11910），均被驗出L452R變種病毒株。男船員於6月21日乘船抵港，他被發現在船上死亡，遺體移送域多利亞公眾殮房後被驗出確診，該船26名船員要在船上檢疫21日。另外兩宗個案仍待病毒株分析。

今日有少於5宗初步確診。