鏟車司機非禮強姦親女判囚20年　官斥毁女兒童年仍無悔意 (15:46)

現年49歲的被告，被裁定在2015年至2019年8月1日期間，在香港某兩個單位及內地福建省漳州市，一次非禮事主X、兩次對X作出嚴重猥褻作為、兩次強姦X及一次與X亂倫。X為被告的親生女兒，案發期間為12至16歲。

法官邱智立判刑時指出，被告所犯的都是「令人髮指的罪行」，被告作為父親，應好好愛護女兒，並給她安全的地方健康快樂成長，這是父母的應有責任，惟被告不單沒盡為父之責，更濫用女兒的信任，自女兒12歲起便侵犯她，當作自己發泄性慾的工具。

邱官斥責，被告已摧毁X的童年，每人只有一個童年，「相信每個兒童都希望童年在父母愛護下健康快樂成長，但X已沒有機會」。邱官另引述X的心理報告指出，被告的自私及禽獸行為在她心上留下烙印，造成永久及深遠影響，例如患上創傷後遺症及有自殺傾向等，令X餘生要在烙印下度過。

邱官稱， 雖然被告有不認罪的權利，但卻令X要在法庭說出明顯不想回憶的慘痛經歷，從她在庭上作供多次落淚可見，而被告的心理及精神報告顯示他仍無悔意，「很難相信一個父親可以如此傷害親生女兒」，加上被告在兩次強姦均無用安全套，最終就所有控罪共判囚20年。