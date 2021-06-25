唐英傑案｜警作供：電單車撞3警後倒地　司機被制服 (14:22)

現已升任總督察的何子堯憶述，當日約下午3時半，他身處灣仔謝斐道及柯布連道交界的防線，在警察通訊機聽到大隊長警司譚蘊兒說，一名背後綁着黑旗的男子正在駕駛一輛電單車，與此同時他聽到群眾叫囂聲和引擎聲從駱克道方向傳來，並看到有電單車正在行駛。

何子堯續稱，他再次看到電單車時，電單車已轉入謝斐道，當時謝斐道兩邊都泊滿車，一輛啡色私家車正向防線駛來，電單車從後超越私家車，同事大聲喝令電單車停下，但電單車反而加速，撞向其同事，有3名同事被撞倒地受傷。

何子堯表示，事發後司機和電單車一同倒地，司機曾一度向前爬行，最終被同事合力制服。其後行人天橋上不斷有人向其同事投擲包括水樽等硬物，共5至6次，他立即以揚聲器警告橋上的人立即離開，其同事則向橋上發射了幾發胡椒球彈。

何子堯作供未完，聆訊午續。

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