燈光師與女童非法性交企圖非法肛交囚4年　官斥被告視女童為泄慾工具 (13:51)

23歲燈光師前年透過朋友認識13歲的輕度智障女童，二人在大廈後樓梯吸煙後，燈光師被指稱與對方非法肛交。燈光師另與一名14歲女童非法性交，早前承認控罪。案件經審訊，陪審團早前一致裁定燈光師企圖非法肛交罪成，今（25日）在高等法院就兩罪判刑，法官斥被告只顧自己享受，視女童為泄慾工具，兩罪分別判處4年及3年監禁，其中一年分期執行，總刑期為4年。
報稱燈光師的杜銘鎮（23歲）被控於2019年3月3日，在天水圍某大廈的樓梯，與13歲的Y非法肛交。被告另被控一項企圖與16歲以下女童非法性交的交替控罪。陪審團一致裁定被告企圖非法肛交罪成。被告亦被指稱於同年3月5日，與另一名14歲女童X非法性交，被控一項企圖與16歲以下女童非法性交，被告早前承認控罪。
法官張慧玲引述案情表示，X在2019年3月5日於被告家中玩寵物，X在被告房中吸煙，被告要求X親吻才獲得香煙，被告從後攬她，其後性交，X並無反抗。同年3月3日，被告送Y回家時，二人在後樓梯吸煙，欲與Y性交但不果。
張官判刑時指出，背景報告反映被告不成熟，更扭曲地認為網上認識的女性的性觀念隨便，與較年輕的人相處才舒服，並無戀童傾向，重犯機會低至中。張官又引述兩名女童的心理報告，事後X需喝酒及吸煙麻醉自己；Y有悲傷情緒，與父母關係亦受影響。
張官表示，被告較兩名少女年長，利用關係認識年輕女童，得知她們想吸煙借故索吻，繼而性交。張官斥被告視X為泄慾工具，又斥被告只顧自己享受，不理Y的福祉，但沒有證據顯示被告知道Y的智商較低，故不作加刑因素，兩罪共判處監禁4年。