燈光師與女童非法性交企圖非法肛交囚4年　官斥被告視女童為泄慾工具 (13:51)

報稱燈光師的杜銘鎮（23歲）被控於2019年3月3日，在天水圍某大廈的樓梯，與13歲的Y非法肛交。被告另被控一項企圖與16歲以下女童非法性交的交替控罪。陪審團一致裁定被告企圖非法肛交罪成。被告亦被指稱於同年3月5日，與另一名14歲女童X非法性交，被控一項企圖與16歲以下女童非法性交，被告早前承認控罪。

法官張慧玲引述案情表示，X在2019年3月5日於被告家中玩寵物，X在被告房中吸煙，被告要求X親吻才獲得香煙，被告從後攬她，其後性交，X並無反抗。同年3月3日，被告送Y回家時，二人在後樓梯吸煙，欲與Y性交但不果。

張官判刑時指出，背景報告反映被告不成熟，更扭曲地認為網上認識的女性的性觀念隨便，與較年輕的人相處才舒服，並無戀童傾向，重犯機會低至中。張官又引述兩名女童的心理報告，事後X需喝酒及吸煙麻醉自己；Y有悲傷情緒，與父母關係亦受影響。

張官表示，被告較兩名少女年長，利用關係認識年輕女童，得知她們想吸煙借故索吻，繼而性交。張官斥被告視X為泄慾工具，又斥被告只顧自己享受，不理Y的福祉，但沒有證據顯示被告知道Y的智商較低，故不作加刑因素，兩罪共判處監禁4年。