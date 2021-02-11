港府被指「警察政府」　林鄭月娥：用人唯才　料沒有其他人事變動【短片】 (13:05)

林鄭月娥在記者會表示，政務司長過往曾由有商人背景的唐英年出任，亦稱李家超服務政府近40年，在問責團隊擔任過重要位置，希望社會不要有不必要的猜度和聯想。

她稱，香港的法治社會及自由經濟性質，不會因主事官員來自哪個專業的背景而改變，在用人唯才大前提下，可用的人選來自較接近背景是無可厚非。

林鄭月娥：李家超曾統領7萬紀律部隊 「點解會認為佢無能力統籌同協調」

林鄭月娥表示，3名獲中央任命的官員「都係呢一刻的最佳人選」，亦稱政治任命官員「無話明佢哋要係咩職系出來」。她說李家超過去4年統領為數約7萬人的紀律部隊，「點解會認為佢無能力統籌同協調政府內不同的政策局」。

林鄭月娥強調，今次人事變動不存在問責意味，稱不會評價離任人或就任人，但對張建宗在任期間盡心盡力表示感謝。

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