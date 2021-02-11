李家超：確保政府維持高效率　鄧炳強：竭盡所能打擊「本土恐怖主義」【短片】 (12:15)

李家超表示，感謝特首提名和中央任命，會全力支持特首施政，按照《基本法》全面準確落實一國兩制。他指出香港在《港區國安法》實施後由亂變治，並在落實愛國者治港及修改選舉制度後，結束混亂和破壞的時期，政府將以堅定意志，落實和執行有利經濟民生的措施。他又提到，在剛公布的國際管理發展學院《2021年世界競爭力年報》中，港府的政府效率排名世界第一，稱會確保政府效率維持最高水平，積極統籌協調跨局、跨部門工作。

鄧炳強稱，守護香港和為港人服務為其「畢生志願」，將會連同轄下的紀律部隊，一如既往攜手打擊罪案，繼續便利人流物流進出，但同時要確保非法物品不能流入香港。他又稱，保安局會做好反恐和國家安全工作，竭盡所能防止並打擊「本土恐怖主義」，以及一些外部勢力利用香港的代理人，作出危害香港和國家的行為。

接任警務處長的蕭澤頤稱，未來會繼續以維護國家安全、維持香港社會繁榮穩定、保障市民生命安全為首要目標。他又提到香港未來將迎接一連串的選舉，以及明年特區成立25周年，警隊會確保有關重要活動會在安全、穩定的環境之下進行。

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