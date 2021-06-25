張建宗離任政務司長　過去50年服務不同崗位感滿足榮幸 (12:45)

現年70歲的張建宗稱，感謝中央政府和歷任特首多年來對他的信任和支持，並感謝政府上下、議員、社會各界、傳媒、市民對他的支持、幫助和諒解。他又表示，未來很樂意並很大機會通過不同渠道，繼續服務社會、貢獻國家。

張建宗自1972年加入政府，先後服務於多個政策局及部門，並於2017年1月任職政務司長至今。他1972年7月加入政府任職新聞主任，1979年9月轉職政務職系，2004年9月晉升首長級甲一級政務官。他先後在多個政策局及部門服務，包括前財政科、民政署、前政務總署、前總督府、前工業署、前貿易署、財政司辦公室、司法機構及中央政策組。

張建宗在1999年1月出任勞工處長，2000年6月出任教育署長，2002年7月出任經濟發展及勞工局常任秘書長（勞工）。他在2007年7月至2017年1月期間出任勞工及福利局長。2017年1月接替參選特首的林鄭月娥，出任政務司長至今。