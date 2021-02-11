18歲男縱火判感化遭律政司覆核刑期　官判200小時社服令　稱被告家庭情況特殊 (21:50)

被告莊通才（18歲）報稱中五學生，曾因本案還押共40天、現已完成9個多月感化令，其母親坐着輪椅到庭旁聽。裁判官張天雁指出，本案案情比同類案件較輕微，但仍屬嚴重，判處感化令並不合適，未能反映被告整體刑責，決定批准覆核申請。

張官指出，被告與母親相依為命，並引述被告學校社工的信件稱，母親因中風不良於行，須由被告照顧。而去年被告兩度獲保釋時，家中衛生惡劣，社工家訪時曾目睹最少6至8隻蟑螂在母親牀邊徘徊；傷健協會近期曾數次須在課堂時間致電被告，其中一次是協會人員上門為其母做恆常物理治療時，拍門近1小時亦無反應，被告須早退回家開門，並發現母親呆坐無反應。

張官續說，上訴庭頒下多宗涉及暴力社會事件的刑期覆核判辭，絕大部分都改判拘禁式刑罰，「然而法庭判刑絕非千篇一律」，故在考慮被告曾還押、感化表現理想及有特殊家庭情況等因素，改判200小時社會服務令。

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