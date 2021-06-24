碩士生向警批踭拒捕罪成囚3個月　准保釋候上訴 (21:01)

被告吳玠寬（30歲）被控於2019年11月8日在龍翔道黃大仙廟外，抗拒警員周展卓。辯方求情時透露，被告為中大哲學系碩士生，現時任職採購員。

裁判官葉啟亮裁決時稱，接納涉案警員周展卓及另一在場警員的證供，即被告與周展卓「身貼身」、聽到周展卓多次大聲表露警員身分下，仍掙扎並腳踢警員及批踭，令周展卓須使用合理武力，用警棍擊打被告一下及向他施胡椒噴霧。

審訊時，辯方曾質疑周展卓當時跪在地上，被告不可能踢到他的膝蓋，而另一警員亦無看到被告批踭，葉官接納周展卓在庭上已改稱是被踢中膝蓋與大腿的連接處，又表示每人視線不同，記憶力因人而異，描述或因而不同，不見有不合理之處。

被告自辯稱當天是下班回家途中，在現場被撞跌眼鏡，隨後便感到被打及被噴胡椒噴霧，後來在清潔眼睛後亦只隱約看到自己在警車內，並有警員搜其背包。葉官斥被告是「邊作供邊砌詞」，質疑他只能稍為看到自己身處警車，又何以看到警員搜袋，認為說法矛盾，故拒接納其供辭，裁定被告罪成。