石塘嘴圖書館「館長之選」放黎智英書籍　康文署：嚴謹詳盡調查 (19:41)

民建聯中西區支部主席楊學明在facebook稱，收到市民反映，康文署轄下石塘嘴圖書館「館長之選」書架上，放上壹傳媒創辦人黎智英書籍，而黎智英正被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。本報向康文署查詢揀選「館長之選」準則，並問黎智英相關的書籍是否要從所有圖書館下架。康文署發稿稱，正對事件嚴謹和詳盡調查，若有任何員工牽涉在內，會諮詢相關部門，並按照既定機制嚴肅處理，採取適當行動；未有明言是否館長所為。
康文署又稱，圖書館須確保圖書館藏遵守有關《港區國安法》的規定，當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，與有關部門研究內容是否違反有關法例。
楊學明接受查詢時稱，很多市民向他反映黎智英涉干犯國安法，但館長竟然推介關於黎智英理念的書籍；被問不能放有關書籍是否未審先判，楊學明認為案件進入司法程序，館長如此推介是異於常人。
轉載有關帖文的民建聯副主席陳學鋒認為，黎智英過去一段時間非法集結罪成、涉犯國安法，是戴罪之身；若政府部門人員，趁今日（24日）是《蘋果日報》最後一日出版而「抽水」，是「抽着火水」，認為有關人員是政治表達。
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