石塘嘴圖書館「館長之選」放黎智英書籍　康文署：嚴謹詳盡調查 (19:41)

康文署又稱，圖書館須確保圖書館藏遵守有關《港區國安法》的規定，當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，與有關部門研究內容是否違反有關法例。

楊學明接受查詢時稱，很多市民向他反映黎智英涉干犯國安法，但館長竟然推介關於黎智英理念的書籍；被問不能放有關書籍是否未審先判，楊學明認為案件進入司法程序，館長如此推介是異於常人。

轉載有關帖文的民建聯副主席陳學鋒認為，黎智英過去一段時間非法集結罪成、涉犯國安法，是戴罪之身；若政府部門人員，趁今日（24日）是《蘋果日報》最後一日出版而「抽水」，是「抽着火水」，認為有關人員是政治表達。

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