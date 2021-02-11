新冠肺炎｜港增7確診帶L452R變種病毒　27歲機場地勤屬本地源頭不明 (16:36)

本地個案涉及一名27歲男子（個案11902），於機場任職地勤工作。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，染疫男子的父母及兩名姐姐的檢測結果陰性，認為由家人傳染的可能性較低，估計機場較有可能為感染源頭。

個案11902詳情：

．居於大埔運頭塘邨運亨樓

．於機場任職地勤，曾接待來自印度、菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南、大陸、台灣等地的貨機，相關機組人員大部分已接種疫苗；有約32人須檢疫

．6月17日曾返機場與離職同事拍照留念，眾人一度除下口罩，約50至80名相關的人須檢疫

．於大埔新達廣場顧客服務處任兼職工作，替公眾登記積分；約9名同事須檢疫

．男子其中一名姐姐為香港紅卍字會大埔卍慈中學的教師，侄女為大埔浸信會幼稚園學生，兩間學校暫停實體課

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