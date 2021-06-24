唐英傑案｜女警司供稱被告高速越過防線但沒警員受傷 (14:10)

控方案情指出，唐英傑先後3度衝過警方防線，最後撞上第四道防線，令3名警員嚴重受傷。

在第一道防線、即灣仔軒尼詩道及盧押道交界執勤的警司譚蘊兒供稱，當時她聽到背後傳來電單車的引擎聲，回頭看到一輛電單車高速駛向防線，有同僚大叫「停車」，但電單車很快在警員旁穿過。她記得，附近有民眾歡呼，而且歡呼聲是大過引擎聲。

辯方：若被告進行恐怖活動可轉快線撞警而非留在慢線

辯方指出，警員當時佔據中線和快線，慢線可使用，被告當時在慢線行駛，若他當時是想進行恐怖活動，可以轉向中線或快線撞向警員，譚蘊兒稱不猜測被告當時想法。

在相同地方執勤的高級督察黃瀚緯則供稱，被告當時的時速約50公里，他在未經警方批准下高速越過防線，「對我和同僚構成即時危險」。他補充說，被告行為亦可對附近的行人造成危險，但他坦言不知被告是想發動襲擊、擾亂公眾秩序，還是純粹憤怒。法官問黃瀚緯，被告有否減速，黃瀚緯回答被告只有加速沒減速。聆訊午續。

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