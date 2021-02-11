《蘋果日報》質疑警方手令合法性　羅偉光、張志偉入稟促歸還新聞材料等文件 (13:46)

原告為羅偉光及張志偉，被告為香港警務處處長。入稟狀指稱，警方於2021年6月17日獲得西九龍法院裁判官批出的手令，警方根據《警隊條例》 第50條下的「涉嫌人士的逮捕、扣留與保釋以及涉嫌財產的檢取」及《港區國安法》43條實施細則附表1條例取手令，容許警方進入兩人分別位於鰂魚涌及西貢的寓所，以及將軍澳的《蘋果日報》大樓，執行手令。

原告要求法庭裁定，警方的手令是否受《警隊條例》 第50條所限制，有關針對涉嫌人士的逮捕、扣留與保釋以及涉嫌財產的檢取，以及被檢取的材料是否受「法律專業保密權」所保障及屬新聞材料。

原告要求被告歸還警方受「法律專業保密權」保障、在手令範圍外取得的資料及任何新聞材料，並要求就進入及搜查該些資料作出賠償，以及支付訟費和利息。

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