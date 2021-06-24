蘋果日報停刊　灣仔報檔逾百人搶購 (11:18)

位於灣仔軒尼斯道318號附近的報檔今天購入2500份《蘋果日報》，平日只購約100份，即使因應今日來貨運輸費上升加價2元，亦於約4小時內售罄，現場一度有逾百人排隊搶購。店東李先生稱「好多人返咗工都偷雞落嚟排隊買」，《蘋果日報》停刊後，會令其報檔每日少賺最少300元。

從事會計行業的鍾小姐購入2份《蘋果日報》，認為《蘋果日報》陪伴香港多年，風格與眾不同，「講到其他報紙唔敢講嘅嘢」，對其停刊感無奈。

黃先生則買入4份《蘋果日報》，稱自《蘋果日報》創刊起一直支持，他稱今早其九龍寓所附近便利店，所有《蘋果日報》於早上7時已售罄，遂在往灣仔上班途中再排隊買。他稱《蘋果日報》敢言及用字「過癮」，笑言「一日一蘋果，醫生遠離我，我好少睇醫生」，對《蘋果日報》停刊感沉重，稱「以後冇新聞睇，唔知邊個信得過」。

買下報檔最後一份《蘋果日報》的梁小姐表示，《蘋果日報》發行100萬份仍未能應付香港人搶購，自己上班期間沿途於灣仔一帶搜索才能購入一份，稱其上司現時仍在附近搶購。

從事IT行業的陳先生購入5份《蘋果》，坦言《蘋果》停刊後「少咗途徑知道真相」，日後只會留意自己心目中持平及求真的媒體，當中較傾向網媒。