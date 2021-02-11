強制檢測｜16地點強制檢測　8地點涉L452R變種病毒初步確診　7大埔學校同納強檢【附名單】 (08:38)

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方，須於6月25日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方︰

‧大埔南運路9號新達廣場（只包括商場）（6月3日、9日、18日、20日、22日）

‧大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓（6月4日至8日、11日、13日、15日、17日）

‧大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓（6月5日、17日）

‧大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場中場客運大樓（6月4日、7日、8日、11日、13日）

‧大埔曉運路10號運頭塘商場（6月21日上午9時至中午12時）

‧大埔安泰路1號大埔廣場地下15號舖萬利小食店（6月19日上午9時至12時）

‧大嶼山東涌黃泥屋村1號金泰屋（6月18日下午6時至10時）

‧大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓4X506及5V514A號機場員工餐廳啟翔2（6月5日上午9時至中午12時）

任何人於6月10日至23日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於6月25日或之前接受強制檢測：

大埔指明範圍內的學校

‧大埔曉運路2號德雅苑A座地下A翼1號舖培亮國際幼稚園

‧大埔運頭塘邨運亨樓地下大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校

‧大埔運頭塘邨逸欣樓地下李榮基紀念中英文幼稚園

‧大埔逸雅苑逸榮閣地下A翼及B翼思百德國際幼稚園

‧大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

‧大埔第六區運頭塘邨保良局田家炳小學

‧大埔第六區運頭塘邨仁濟醫院蔡衍濤小學

任何人於6月10日至23日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於6月25日或之前接受強制檢測：

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

‧深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園（幼稚園部）

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