天氣｜天文台料今晚有驟雨　明早驟雨較密局部地區有雷暴 (16:30)

下午4時，熱帶風暴薔琵集結在硫黃島之西南偏南約620公里，預料向北或西北偏北移動，時速約15公里，大致移向日本以南海域。

【15:30】天文台取消雷暴警告。

【14:45】天文台取消黃色暴雨警告。

【13:12】下午1時05分，天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:40】天文台錄得氣溫26度，相對濕度95%。中午12時，天文台發出特別天氣提示，現時影響本港西部地區的大雨正逐漸向東伸展，並可能於未來數小時內持續影響香港。市民應提高警惕。

西部地區雨量逾30毫米

今早本港多處地區錄得超過10毫米雨量，西部地區更超過30毫米。本港今日下午及今晚天氣預測，多雲有驟雨。初時雨勢有時頗大及有雷暴。吹和緩東至東南風，漸轉吹偏南風。

【08:32】天文台在上午8時20分取消黃色暴雨警告信號。

【08:05】黃色暴雨警告信號及雷暴警告生效。

上午7時50分，天文台錄得氣溫26度，相對濕度91%。與一道低壓槽相關的雷雨正影響珠江口一帶。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩南至東南風。展望未來數天驟雨逐漸減少。周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

（香港天文台）

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