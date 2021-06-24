蘋果日報最後一份報章凌晨送到旺角報攤　數百人等候購買留念【短片】 (01:44)

排頭位市民張女士昨晚（23日）10時起前來排隊，想買到一份最後《蘋果日報》留念，「作為自己對堅持信念的行為」。她表示，對政府「無嘢想講」，惟想對《蘋果》記者表示衷心感謝，感謝他們多年來盡責報道，引起競爭，亦看得到他們創新、從錯誤中修正並進步，表現到多年來起起跌跌、一間私人企業在資本主義社會中的生命力，寄語他們「留住條命先可以做世界冠軍」、「Keep Calm and Carry On」，繼續堅持自己信念，「真的假不了，假的真不了」。

排第二的陳先生昨晚10時半到達報檔，他希望市民不要忘記願意講真相的報紙，現在被扼殺了聲音。他對政府感失望，但寄語《蘋果》員工不要氣餒及傷心，認為《蘋果》「有返來的機會」。

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