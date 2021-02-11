蘋果日報最後頭版「港人雨中痛別　我哋撐蘋果」　執總向員工鞠躬感謝「撐住」【短片】 (00:30)

午夜前，《蘋果日報》手機應用程式傳出最後兩則推播信息，分別為：「《蘋果日報》最終章誕生，破紀錄100萬份，12頁特刊『給港人告別書』」、「副社長陳沛敏宣布請辭及辭去5公司董事職務，周五（25日）生效」。

壹傳媒大樓內，《蘋果》編輯部內編輯枱和採訪部氣氛截然不同。執行總編輯林文宗午夜前完成簽發所有版面後，所有員工向他鼓掌，林文宗向員工鞠躬，感謝員工「撐住」，並表示希望到大樓外感謝前來支持的市民。林文宗其後聯同剛請辭的副社長陳沛敏走過辦公室中庭，在場員工站滿中庭樓梯，向二人鼓掌歡呼，並大叫「《蘋果》加油」。

昨晚11時許，多名編輯在午夜前忙於「埋版」，氣氛緊張。有《蘋果》員工解釋，由於今日（24日）印量100萬份，整個編輯流程更趕急。林文宗在編輯枱一帶「催稿」，時而問編輯「啲版有未？」時而搔頭，又坐在一旁「簽版」。採訪部方面，大部分記者交稿後，在編輯部內拍照留念，有人喝酒和吃蛋糕，突發外勤記者亦回到公司，與同事道別，氣氛較輕鬆。辦公室一角放滿一些寫有「保重」等字句的心意卡。

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