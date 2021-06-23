警瓦解高利貸集團　拘19人　7人為學生 (20:08)

警方經調查後鎖定一個活躍於東九龍約半年的高利貸集團，昨日拘捕15男4女，介乎14至58歲，部分有黑社會背景，其中7人是學生，涉放高利貸、無牌放債、串謀刑事毁壞、串謀刑事恐嚇等罪，行動中檢獲油漆、收數紙、銀行存摺、電話、提款卡等。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

東九龍總區刑事部高級督察段玉衡表示，集團骨幹成員負責策劃活動，安排中介人透過社交媒體招攬「收數組」成員，並以「cold call」或社交平台宣傳，標榜借貸過程方便快捷，誘使財困者借貸，金額介乎2000至3000元不等。他指出，集團初時要求借貸人定期每周還500元作利息並存入傀儡戶口，事後以不同藉口宣稱他們違反某些協議，要求罰息，從中收取高昂利息及手續費，有案件繳交利息逾5萬元。借貸人無力償還款項後，開始收到來歷不明的電話騷擾，不法之徒慢慢升級行動，派「收數組」成員到借貸人家門淋紅油，並發出恐嚇信息。

段指出，中介人在不同社交媒體用「搵快錢」等噱頭，甚至滲入通訊群組發放信息，招攬年輕人進行非法收數活動，如淋紅油等暴力罪行，每次收取500至800元作報酬。警方稱，東九龍涉及非法收債被捕的青少年由2018年的2人升至2020年的15人，佔被捕人數比例由一成六增至兩成四，而干犯刑事毁壞的青少年亦錄得八成升幅，反映參與非法收債者有年輕化趨勢。