查冊公司營業者應《蘋果》記者要求查冊　認虛假陳述罰6000 (18:19)

被告伍偉新（51歲），原另被控的兩項「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪獲控方不提證供起訴，撤回控罪。

辯方求情稱，被告在律師樓任職查冊文員12年，及後開設一家查冊公司，為律師樓、傳媒或其他金融公司查冊。辯方強調，本案而言，被告只是替傳媒查冊，亦預期對方是用作新聞採訪，並無傷害他人之意。辯方指出，被告以往替律師樓查冊時是選擇「進行法律程序」，因貪方便而隨意剔選此選項，已深感後悔，日後亦不會再進行車輛查冊。部分車牌的資料在被告查冊前已被刊登在網上，且沒證據顯示資料是由被告發布。

案情指出，去年8月24日，車牌VF568及其車主的資料在不同社交平台流傳，警方遂展開調查，發現被告以同樣方式申請另外5輛車的證明書，並拘捕被告，被告警誡下稱「係《蘋果日報》要求我申請VF568份車輛登記細節證明書，我申請完啲資料就俾咗《蘋果日報》，啲紀錄全部save咗喺我電郵」。