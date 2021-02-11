人口普查即日起進行涉300萬住戶　統計處8月4日後上門訪問無交問卷者 (18:08)

統計處長陳萃如表示，人口普查分兩階段，首階段為今日至7月17日，收到長問卷的市民可掃描通知信二維碼連接網頁填寫問卷，或致電普查熱線182021回答問卷；短問卷住戶除上網或致電回答外，亦可填妥紫色信封內的紙本問卷並寄至統計處。次階段普查為7月18日至8月4日，市民可繼續以上述方式交問卷，統計處亦會安排7000名統計員上門訪問。統計處早前派員巡查1200幢工廈是否有人居住，若單位有人居住，該處會寄出通知信。

陳萃如說，短問卷住戶需提供13項住戶成員基本人口特徵資料，填寫需時約10分鐘；長問卷需提供43個項目詳細資料，今年新增「需要照顧的長者」資料，以了解各區照顧長者需求，需時20至30分鐘。

今年統計員數目大減，由2011年1.6萬人，跌至今年7000人。被問是否與需要宣誓效忠有關，陳萃如回應稱，今年人口普查以非面對面接觸為主，統計員人手需求減少，故聘用人數下跌。她認為難以知道是否宣誓令招聘難度增加，但獲聘用者拒絕任職的比例與往年相若。