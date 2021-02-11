《蘋果日報》午夜後停止運作　蘋果記者囑港人：繼續為相信的價值做堅持的人 (17:58)

《蘋果日報》港聞組記者陳玨明於傍晚到壹傳媒大樓門外，接收支持者的禮物，稱今日上班回公司「做記者」，目前尚有很多稿要寫，盡最後努力為讀者帶來最好報道。他形容自上周至今的情況均十分突然，至今早大樓疏散時沒有特別緊張，認為記者曾經歷更緊張的場面，稱同事均明白繼續上班便會有風險，目前內部氣氛尚算正常。

對於《蘋果日報》的最後一夜，陳玨明稱《蘋果》是讓追求理想的傳媒工作者追求夢想的地方：「我都想繼續做，想繼續為香港報新聞，但唔到我哋想。」他認為《蘋果》結束十分可惜。

陳玨明透露，《蘋果》最後一期將發行100萬份，他將於工作中度過最後一刻。他最後語帶哽咽囑香港人：「聽日買《蘋果日報》，繼續為相信嘅價值做一個堅持嘅人」。

市民曹先生傍晚特意到壹傳媒大樓門外，於欄杆上貼上打氣字句。他稱一直希望政府能解凍《蘋果》的銀行戶口，讓《蘋果》繼續營運，惟事與願違。他認為《港區國安法》下《蘋果日報》結束不算突然，但有點快，但認為這只是短暫終結，希望《蘋果》終有一天會在香港重現。

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