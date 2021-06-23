唐英傑案｜控方專家：「光時」有港獨意思　視中國為香港敵人 (15:00)

控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬認為，「時代革命」意思是利用不同方法改變政權和社會系統，藉此改變時代，當中包含拒絕中華人民共和國和香港特區的管治。至於「光復香港」，意思是香港淪陷在敵人手中，需要光復，當中包含不承認香港是中國的一部份，以及視中國為香港的敵人。

控方又指出，劉智鵬又提及梁天琦於2016立法會補選中使用該口號的情況，認為口號在2016年的含意、與2020年的意思沒有太大分別。他續指出，2019年7月21日，示威者在中聯辦外高叫「光時」口號、向中國國徽投擲油漆彈及破壞中聯辦，中聯辦是中央人民政府的象徵，此行為代表拒絕中國的管治，意圖顛覆國家政權。

控方陳辭提及，一名警方督察統計了自2019年6月起口號的使用次數，指出首次使用該口號的日期為2019年7月21日；而由2019年6月9日至去年7月1日共389天，有213天口號出現於示威活動中，可見口號常見於2019年的示威。

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