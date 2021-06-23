唐英傑案｜控方：被告展示「光時」旗幟無視警阻擋　目的為煽動他人 (14:15)

控方指出，《港區國安法》於2020年6月30日頒布實施，翌日大量市民在港島一帶示威抗議。當日下午約3時，被告駕駛電單車由東隧前往灣仔，車上掛上印有「光復香港 時代革命」及「LIBERATE HONG KONG REVOLUTION OF OUR TIMES」的口號黑旗，其間有民眾向他歡呼。

被告其後三度衝破警方防線，直至被告在謝斐道及柯布連道交界遇上警方防線，撞向一群警員，令警員8260、警員2674和警員12197嚴重受傷，傷勢包括右拇指脫臼、脊椎疼痛等。

警方後來翻查被告的手機紀錄，被告的Google雲端硬碟有一個名為「光復香港」的文件夾。被告於2020年7月1日與一名為「Dinosaur BB」的人以Whatsapp聯絡，被告得知當日過海隧道設路障，告訴對方打算經東隧去銅鑼灣一間咖啡店，更曾以語音回覆稱現時才有人聚集，時間剛剛好。「Dinosaur BB」曾發送一張警方展示紫旗的圖片。兩人首次對話的時間是2020年7月1日下午約1時。

控方指出，被告行為意圖需考慮當時的社會環境。當日是訂立國安法翌日及香港特別行政區成立日，被告犯案的地方，於過去幾個月有示威活動發生，且社會當時對於「光復香港 時代革命」有激烈討論，認為被告有意圖犯案，駕駛時雖看到有警員阻擋，但選擇無視，其目的就是煽動他人作出類似的行為。

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