IVE畢業生及酒吧侍應認暴動傷人罪判囚26個月　官稱雨傘成「欺凌弱勢工具」 (12:57)

官：警雖可能使用過度暴力甚至犯法 惟犯法刑罰會更重

法官練錦鴻稱，不少人聲稱要「攬炒」，破壞港人多年辛苦經營所得的成果，「但之後的建設是什麼，無人提出可行合理的方案」，故現階段社會要警方維持秩序，警方雖有可能「使用過度暴力，甚至干脆犯法」，但他們如普通人一樣受社會控制，而且一旦犯法刑罰會更重。

官：示威者與暴政相同 不比他們高尚

對於本案中有人用雨傘遮掩「私了」行為及襲擊事主，練官表示，雨傘曾是「反抗強權的標誌」，現在卻變成「武器、遮掩真相、逃避刑責、欺凌弱勢的工具」，更在前年的社運中屢見不鮮，形容示威者只是「與暴政相同，不比他們高尚」。

練官又稱，眾人的仇警情緒來自警方對示威者濫用暴力，但其實警方要用暴力源於示威者的街頭行為，惟警方是有權使用暴力，是受到社會及法律支持，但同時會受嚴厲監管及要求更高，因此各人仇警只是如「小狗追咬自己尾巴，令人難以明白」。

就着判刑，練官表示本案是「大型霸凌滅聲行為」，首被告香港專業教育學院（IVE）畢業生王家俊（23歲）及次被告酒吧侍應李樂恆（21歲）與他人的不理性表現，令事主不幸成群眾對警方不滿的宣泄對象，並形容次被告在事件中的行徑「奇怪」、「扭曲邏輯有點問題」，加上事件在銅鑼灣商業區發生，或影響香港聲譽，但考慮到兩人認罪、報告正面，故判囚26個月。