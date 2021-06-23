天氣｜天文台料明早有狂風雷暴雨勢有時頗大 (16:30)

【16:30】與一道低壓槽相關的雷雨持續影響珠江口一帶。今日（23日）下午本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，西貢及港島東更錄得超過60毫米。本港地區今晚及明日（24日）天氣預測，多雲，間中有驟雨。明早雨勢有時頗大及有狂風雷暴，氣溫介乎26至30度，吹和緩偏南風。展望隨後數天驟雨逐漸減少。周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。15:30 黃色暴雨警告信號取消
【12:35】中午12時30分，天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。本港地區今日（23日）下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下午雨勢有時頗大。吹輕微至和緩西南風。14:20 黃色暴雨警告信號生效
【08:35】早上8時30分，天文台錄得氣溫27.1度，相對濕度84%。
天文台表示，與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴持續影響珠江口以西，並逐漸向東移動。預測今日（23日）多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約29度，吹和緩南至西南風。
展望明日（24日）初時仍有大驟雨及狂風雷暴，隨後數天驟雨逐漸減少。
（香港天文台）
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