《蘋果日報》讀者壹傳媒大樓外拍照留念　「香港籍中國人」拋物品入大樓呼「普天同慶」 (21:45)

《蘋果日報》長期讀者張氏夫婦專程到壹傳媒大樓門外拍照留念，張先生表示，《蘋果》在香港人心目中有一定價值和地位，對於即將停刊非常可惜，稱一定會買最後一日的《蘋果日報》。他提及對不少人專程乘的士到場拍照覺得感動，又引述其他人說，《蘋果》結業後不需要再買報紙，認為「代表咗一部分人心聲」。對於政府稱《港區國安法》只影響一小部分人，但《蘋果》數百名員工因公司高層涉嫌違反國安法而失業，張先生說「歷史自有公論」。

晚上近8時，一名身穿紅衣短褲男子乘搭的士到壹傳媒大樓門外，大叫一聲「送外賣呀」，將一包不知名物品拋入大樓內便跑走，折返再大叫「普天同慶呀」，他登上同一部的士離開。記者問其身分，他回應：「中國人！香港籍！」

員工質疑「有不同聲音」致被打壓 記者憂新聞業前景黯淡擬轉行

在《蘋果日報》工作逾10年的陳先生表示，「我哋（美術部）走，就出不到報紙」，表明會留守到最後一刻。他自言在《蘋果》成長，「鍾意呢份工、呢間公司」，覺得《蘋果》是因「有不同聲音才被打壓」，「其他報紙都已被統一聲音」。他形容未來香港新聞業前景屬「低氣壓」，「紙媒不被打壓都已是夕陽行業」，擔心難找到工作。

入職僅數月的記者A（化名）稱，其部門未有人離職，「大家如常工作，但心情難免受影響」，明白公司每一個決定都很艱難。她認為公司給記者自由度較其他媒體大，今次事件令「香港紙媒界唯一敢言報紙冇咗」，新聞自由進一步受損，加上新聞業前景黯淡，使她萌生日後轉行的念頭。

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