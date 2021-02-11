板前會計部前經理虧空公款2400萬還押候判　逃深圳多年求情稱為子前途回港受罰 (21:15)

被告唐智靈（50歲），承認於2005年8月至2007年9月期間，於板前集團旗下6間公司盜取合共逾2400萬元。

案情指出，板前董事鄭威濤於2004年與合伙人開設首間板前餐廳，及後設立5間公司以營運5間分店。被告自2004年起受僱為板前會計部經理，負責記錄每間分店的每日開支。板前總經理每天均負責從分店收集現金並交給被告，再由被告存入各分店帳戶，被告如未獲授權，不可直接從每間分店拿取現金。

案情續指出，板前核數師在2007年中發現被告沒提交會計文件，遂按鄭威濤指示聯絡被告，惟被告在同年10月2日午膳後失聯並離港。核數師和鄭威濤其後發現被告偽造將現金存入板前帳戶的銀行存款單，從而盜去逾2400萬元現金，鄭威濤直至前年3月報案，警方在同年7月17日欲到被告住所拘捕他，致電被告時，他稱正任職巴士司機並工作中，稍後會回到住所，惟數小時後被發現在羅湖出入境管制站準備離港，當場被捕。被告在警誡下承認私吞板前旗下餐廳的現金，並將贓款全數用於賭博。