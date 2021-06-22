美籍律師襲休班警罪成還押候判　被告表明上訴：裁決無理對港法治感傷心 (19:45)

被告Samuel Phillip Bickett（36歲）被控於前年12月7日，在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員俞樹生。聆訊完結後，被告透過友人發聲明稱，認為裁決「無理」（outrageous），在證據或法律上亦無法支持此結果，並令他對本港的法治感到傷心，表明必會上訴。

裁判官林希維裁決時表示，警員事主的證供合理，即使部分事件沒有片段拍下，但認為事主已誠實地道出整個案發過程，故接納他的證供；林官同時接納當日協助事主制服跳閘男的市民證供。

不過就着被告的自辯，林官表示「毫無猶豫地全盤拒絕接納」。被告在審訊時辯稱，當時看到事主用警棍打跳閘男，遂上前用普通話詢問事主是否警察。林官認為被告的說法「有違常理」，因正常人看到此事應是先了解事件因由，而非各人身分；另外就算被告曾為美國刑事律師，也不應會令他每當看到涉嫌違法行為，便會先認定是警察所為。

對於被告聲稱在被捕後才得知事主為警員，林官表示，雖然事主在被告首次詢問事主「Are you popo?」時否認，但因「popo」一字帶貶義，否認屬可理解；當被告隨後再問事主相同問題時，事主已改為大聲回應「Yes！」，加上事主多次表示自己是警察，故認為被告應一早知悉事主是警員。

林官續指出，被告雖稱上前搶事主的警棍是為了解除公眾危險，但從各片段中均沒見到事主利用警棍襲擊途人，而且警棍亦沒伸長，認為被告大可上前要求他收起警棍，而非嘗試搶走；加上在事件後期被告將事主制服在地，看不見被告有自衛需要，反而可坐等警方到場，毋須繼續襲擊事主，故裁定被告襲警罪成。

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