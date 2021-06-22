普通科門診病人預約疑被第三者致電取消　醫管局：無病人資料外泄已報警 (17:35)

醫管局今日（22日）公布，上周六（19日）接獲轄下元朗賽馬會健康院報告，一名病人依照預約到診，但其預約已透過普通科門診電話預約系統被取消，職員檢視系統內紀錄，發現並非由病人電話號碼發出，懷疑有人在病人不知情下擅自取消有關預約。紀錄顯示，有關電話號碼近期曾多次致電預約系統，但由於致電者未能提供正確資料以核對身分，過去未有其他病人的預約被更改。是次事件亦不牽涉其他由診所向病人直接發出的覆診診期。

醫管局表示，正全面檢視預約系統，若發現有可疑電話號碼重覆致電預約系統，會考慮暫時封鎖有關號碼等措施，以防止同類事件再發生。局方提醒病人，若發現普通科門診電話預約系統的預約診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡，病人亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。該局重申，預約系統只容許致電者確認其資料，以及預約、查詢或取消診期，致電者不能透過系統進一步接觸病人的其他資料。