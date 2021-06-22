17歲少年涉遺欄杆堵路　警被盤問拘捕細節屢稱「冇印象」遭官斥 (17:20)

被告葉秉智（17歲）被指在去年2月24日在大埔元洲街留下一條欄杆，阻礙車輛行駛，被控一項在公眾地方造成阻礙罪。

拘捕被告的警員徐綺超作供稱，當時接報有人在元洲仔公園附近堵路，遂與沙展11131、警員28307、27730及女警25480在附近兜截。徐綺超看到身穿灰衣的被告駕着單車、表現慌張及想調頭，於是截停他。徐綺超為被告搜身時發現士巴拿及六角匙，並與行人路欄杆螺絲帽尺寸一致。被告稱有份幫手搬鐵欄堵路，但沒有拆鐵欄，涉事工具是用來修單車。徐綺超又表示，拘捕時有提及罪名及警誡被告，返回警署時向他發出「羈留人士通知書」並逐點解釋，並就拘捕過程及細節補錄口供。

辯方在盤問時提到，被告當時沒有調頭，並沒有提到幫手搬鐵欄堵路。截查後，被告多次要求致電父親但不果，一名白衣鄺姓警長曾問被告「你睥乜嘢？」；被告與當時一同被截查的年輕人帶返警署，鄺曾指出「好小事，搵警司警誡就得」，徐綺超曾向被告說「簽名就可以見爸爸」。辯方盤問時問及有關細節，徐綺超稱「我腦海冇呢個畫面出現過」，黃官遂斥「咩係冇印象？有、冇定唔記得？」、「冇咪冇出現過，究竟你講乜證人？」沙展11131及女警25480應辯方要求出庭作供，同樣不同意辯方所指出的案情。