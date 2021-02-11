林卓廷涉披露元朗7．21事件受調查者身分提訊　散庭後鼓勵《蘋果日報》記者 (16:34)

散庭後，林卓廷向記者席揮手並問道「有無蘋果記者喺到呀？」，《蘋果日報》記者揮手示意，林卓廷遂高叫「香港歷史會記住你地嘅勇氣同堅毅」，記者用力點頭回應。

一身西裝的林卓廷手持數本書步出犯人欄，旁聽者不斷向他揮手，林卓廷則點頭示意，其間無人高叫，惟主任裁判官羅德泉隨即稱「要安靜少少啦，公眾席嘅人」。

辯方稱將爭議被告是否有干犯指控罪行，遭羅官質疑「答咗等於無答」。辯方稍後表示，將爭議被告所披露的資料是否屬法例中受限制的部分，以及被告是否有合理辯解。控方表示，將傳召3名證人，另播放3條共長約2小時的記者招待會片段，當中有1至2句涉案句子。

被告林卓廷（43歲），涉違反《防止賄賂條例》第30(1b)條，控罪指稱他涉嫌分別於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露該項調查中一名受調查人的身分，即游乃強。

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