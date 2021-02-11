港區國安法｜鄭若驊：國安法下正常新聞報道沒問題　李家超：依法處理壹傳媒申請解凍部分資產 (15:08)

《港區國安法》實施近一年，律政司長鄭若驊接受商台專訪，被問到警方上周拘捕壹傳媒及《蘋果日報》5名高層，其中兩人已被落案控告違反國安法中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，她說不評論個別案件，強調言論和新聞自由並非絕對，但國安法下正常的新聞報道並沒問題。 她說：「（傳媒）都有時候會報道犯罪的案件，例如謀殺案，但你們不會接着就說『我們一齊去謀殺喇』。所以我覺得，不要過分擔心，只要正正式式做專業新聞工作者的工作，不會有問題。」
對於警方稱有關案件涉及前年起《蘋果日報》的數十篇文章，鄭若驊稱，所有事情是整體去看，實際行為一定是根據去年7月1日後的犯罪行為。
就壹傳媒申請解凍部分資產，保安局長李家超接受商台專訪時表示，會依法處理有關要求。被問到香港是否出現「報禁」，他表示當局只是針對違法的行為執法，並採取措施凍結相關公司與罪行有關的財產，有關做法是國際上公認有助打擊犯罪行為，防止有人繼續犯案或從中獲益。李家超重申，是次執法行動並非針對一般新聞工作，而是牽涉刑事串謀危害國家安全，是非常嚴重的罪行。
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