港區國安法｜鄭若驊：國安法下正常新聞報道沒問題　李家超：依法處理壹傳媒申請解凍部分資產 (15:08)

對於警方稱有關案件涉及前年起《蘋果日報》的數十篇文章，鄭若驊稱，所有事情是整體去看，實際行為一定是根據去年7月1日後的犯罪行為。

就壹傳媒申請解凍部分資產，保安局長李家超接受商台專訪時表示，會依法處理有關要求。被問到香港是否出現「報禁」，他表示當局只是針對違法的行為執法，並採取措施凍結相關公司與罪行有關的財產，有關做法是國際上公認有助打擊犯罪行為，防止有人繼續犯案或從中獲益。李家超重申，是次執法行動並非針對一般新聞工作，而是牽涉刑事串謀危害國家安全，是非常嚴重的罪行。

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