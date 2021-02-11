運輸工涉藏鐵筆剪鉗　控方擬呈被捕後5小時堵路片遭拒　官：對被告公唔公道呢？ (14:45)

案件押後7月16日裁決。被告曾嘉朗（22歲），報稱運輸工人，被控於2020年7月1日在銅鑼灣白沙道4號外，管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毁或損壞財產。辯方甫開庭指出，控方欲呈堂的新聞片段，當中堵路在被告被捕5小時後出現，與本案沒有關連。控方承認片段拍不到被告或有人損毁財物，只拍到路面上有磚塊，惟強調事前網上有人號召遊行，被告在行動前被捕，故在時間地點上有關連，最後遭裁判官王證瑜裁定片段不可呈堂。

拘捕被告的警員鄭子俊供稱，當日他與同袍在銅鑼灣一帶巡邏時，看見包括被告的3名男子突然調頭急步走，上前截查，從被告背囊中搜出涉案物品，被告被查問下稱「我屋企做裝修，阿哥好耐之前畀我」，並沒解釋攜帶物件外出的原因，故將被告拘捕。