梁頌恆衝擊立法會非法集結罪終極上訴　上訴方：控方須證明被告自知行為令人「害怕」 (14:22)

代表梁頌恆的大律師郭憬憲表示，非法集結罪中的「相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧」罪行元素，控方須證明被告有犯罪意圖，因為若被告不自知集結時行為會令人害怕，仍須負上絕對法律責任（absolute liability），做法會令無辜的人入罪，亦削弱對集會和言論自由等基本權利的保障。

郭憬憲舉例指出，一群黑衣人上街和平遊行並舉起「五一」手勢，並沒有任何暴力意圖，亦無意使他人害怕，但有些人可能因此勾起對2019年連串暴力示威的回憶而感到害怕，若因旁人自行回憶而產生的害怕，從而將黑衣人定罪並不合理。

律政司代表、署理副刑事檢控專員萬德豪回應稱，條文相當簡單直接，主觀的心理狀態並不需要考慮；條例的立法原意是為維持公眾秩序，故採用了預防性質的字句，防止人破壞治安。