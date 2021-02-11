民主派初選47人案｜鄒家成獲高院批准保釋　官：相信被告保釋後不會犯國安法【短片】 (19:25)

47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪一案，被告之一鄒家成至今還押3個多月，今（22日）向高等法院申請保釋。鄒家成由大律師張耀良代表，律政司由高級檢控官羅天瑋代表。《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰聽畢陳辭後，批准鄒家成的保釋申請。杜官表示，從證據可見，相信鄒家成一旦獲准保釋，不會再犯國安罪行。
【19:25】鄒家成於傍晚約7時，由懲教人員及多名警員陪同步出高等法院，向在場者揮手點頭，行至一輛黑色私家車旁再回頭稍稍鞠躬，之後上車離去。被問到獲准保釋的感受，他表示「壞嘅時代係好嘅作品嘅溫牀，多謝大家」。
【12:12】鄒家成（24歲）今早精神不俗，不時在犯人欄內抄寫筆記，有親友聞訊時落淚。他目前面對民主派初選案與2019年7月1日立法會案，分別被控《港區國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」以及暴動罪。
鄒家成的保釋條件包括：
1. 5萬元現金擔保
2. 鄒家成的胞姊作5萬元人事擔保
3. 每日午夜12時至早上7時宵禁
4. 每日到警署報到
5. 交出所有旅遊證件和BNO
6. 不准離港
7. 不得直接或間接在公眾平台，發表可能視為違反國安法的言論
8. 不得直接或間接組織、參與或任何級別的選舉
9. 不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、領事等人