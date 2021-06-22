天氣｜天文台料明日間中有驟雨及狂風雷暴 (16:30)

【16:30】位於廣東西部的一道雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶。本港地區今晚（22日）及明日（23日）天氣預測，密雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，明日氣溫介乎25至28度，吹和緩南至西南風。展望周四（24日）初時仍有大驟雨及狂風雷暴，隨後數天驟雨逐漸減少。
【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫26度，相對濕度88%。本港地區今日下午及今晚天氣預測，多雲，間中有驟雨，稍後有幾陣雷暴。吹和緩西南風。
天文台取消黃色暴雨警告
【08:31】天文台在上午8時30分取消黃色暴雨警告信號。
【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫25.9度，相對濕度92%。天文台在上午6時50分發出黃色暴雨警告。天文台表示，預料高達每小時100公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。
與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。預測今日多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約31度。吹和緩西南風。
展望未來一兩日間中有大驟雨及雷暴。接近周末驟雨逐漸減少。
下雨天 實用資訊：
雨傘｜清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜
酷熱天氣 實用資訊：
飲水｜運動前後飲水四注意 雷雄德提醒：運動後勿狂灌水 運動飲品非必要
飲水｜家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考 防缺水記住3個飲水時間
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
防曬｜戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好 太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」
太陽眼鏡慎選鏡片顏色 視光師：灰鏡片顏色最真 行山揸車都啱戴