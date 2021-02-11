新冠肺炎｜3地點涉變種病毒再強制檢測　6校爆發上呼吸道感染須強檢【附名單】 (21:26)

政府今晚（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將9個地點納入新型冠狀病毒強制檢測，當中3個涉及N501Y變種病毒須再次檢測，6間學校涉及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於6月23日或之前接受強制檢測：
涉N501Y變種病毒須再次檢測的地點
‧長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場（6月3日中午12時至下午6時）
‧長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號學友社學生輔導中心（6月3日中午12時至下午6時）
‧新界天水圍天盛商場地下天盛街市（5月28日、6月1日、6月2日或6月3日中午12時至下午6時）
任何人於6月8日至21日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於6月23日或之前接受強制檢測：
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧屯門兆麟苑商場地下聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園
‧將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼基督教香港信義會將軍澳幼稚園
‧鑽石山龍蟠苑商場KG01號舖永樂創新英文幼稚園
‧沙田馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園
6月8日至21日就讀以下學校指明年級的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於6月23日或之前接受強制檢測：
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學一年級
‧旺角亞皆老街131號拔萃男書院附屬小學六年級
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