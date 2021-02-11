港區國安法｜《蘋果日報》或本周停刊　任職20年員工心情惡劣　有記者稱動搖做記者信心【短片】 (20:49)

據了解，今日有不少《蘋果日報》記者未有出外工作，突發組則如常有外勤記者駕車帶同實習記者外出採訪。今午5時半員工大會後，陸續有員工離開蘋果大樓登上廠車，當中有人捧着紙箱登車。

一名在《蘋果日報》副刊工作20年的記者表示暫時仍未決定會否即時辭職，身邊同事則各有想法，若本周停刊結局成真會「攤抖吓先」。對於今次事件的感受，他表示想死後落地獄，「因為天堂留個位畀佢嗰個就去唔到天堂㗎喇，等我喺地獄打返佢777次啦」。

記者：冇另一間媒體可以去到咁自由

另一名在《蘋果日報》工作3年的記者對公司決定感無奈，會「做得一日得一日」，形容《蘋果日報》「係一個好自由嘅地方」，採訪、主題及寫作風格自由度大，「我諗應該冇另一間媒體可以去到咁自由」。她坦言今次事件對她做記者的決心有所動搖，「都好難諗到自己前途會點」。

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