民安隊員涉攜火機白電油控意圖毁財產　警認記事冊部分內容按案件主管要求寫出 (20:30)

被告陳晧生（22歲）被控於2020年5月10日，在旺角新世紀廣場3樓343號舖外管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖摧毁或損壞財產。

警員12760蕭俊健（音譯）供稱，當日有人群在涉案商場內聚集，有人向警員擲水樽及大叫「黑警死全家」等。他及後掃蕩至3樓時，見揹黑背囊的被告從防煙門步出，被告隨即轉身，故上前截查，在其背包內搜出涉案物品，並將部分物件攤在地上，及後交由兩名同袍處理。

警員9917吳立文（音譯）供稱，當日被告解釋是受母親所託而購買涉案物品用以在家中抹窗，吳立文兩度致電其母親不果，被告就改口稱是父親吩咐他買，因被告前言不對後語，故作出拘捕。

辯方質疑吳立文並不是負責搜查被告背囊，但在記事冊寫上是他在其背囊中發現物品，吳立文稱當時注意力在被告身上，承認「我所講嘅『我發現』，並唔係由我搜出」。他又同意白布碎及白電油攤在地上一事是案件主管要求他寫在記事冊上，「我當時係冇留意到」。

警員15126鄧文傑（音譯）則稱，得悉被告涉管有懷疑毒品後，在其背囊內發現一個透明膠袋，內有相信是白電油的黃色金屬罐及兩個打火機，又在背囊底搜出5條白布碎。聆訊明日（22日）繼續。