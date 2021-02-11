3青年涉非法集結等受審　署理警長稱被告帽子難形容　官：咪鴨舌帽囉，有幾難形容？ (18:46)

3名被告依次為陳彥陽（ 23 歲）、譚禹軒（ 23 歲）及張瑞麟（ 22 歲）。

控方證人署理警長A以匿名作供，稱當晚約9時，他與其他特別戰術小隊隊員，乘坐政府巴士到場，目睹有示威者以水馬、鐵欄等雜物堵塞新運路東西行線，交通燈被焚燒，更有人叫「五大訴求，缺一不可」的口號。A下車時，戴黑帽、藍色面罩及身穿黑衣的首被告迎面跑來，兩人相隔5米，A表明身分，惟被首被告以雙手推開。陳官質疑「隔5米點推開？」A解釋在追捕期間兩人縮短距離，為了制服首被告，遂揮動警棍擊打他的左手及左大腿，但被告突然蹲下，擊打位置在「頭頂擦過」，A將他壓制，並為他扣上膠手扣，搜身時在被告的背囊發現一個打火器充氣罐，以非法集結及管有可作非法用途工具兩罪拘捕他。

陳官問及首被告的帽子，A稱「很難以言語表達」，陳官問道「好古怪㗎頂帽？」，控方取出證物供證人確認，陳官看畢證物後，反問「咪鴨舌帽，有幾難形容？」。案件明（22日）續。