新冠疫苗｜粉嶺一小學師生集體接種復必泰　學生針後稱「好開心」可保護自己及家人 (18:30)

粉嶺官立小學師生今午約3時到達接種中心，其間教育局副局長蔡若蓮亦有到場，逗留約半小時後離去。

12歲的小五生黃同學打針後表示「好開心」，因接種疫苗可「保護自己、保護家人」，他針後沒感不適，也不擔心有副作用。他點頭表示自願打針，稱未來數天要避免進行劇烈運動。黃同學的母親亦有陪同兒子前來接種，黃太說，學校上周發通告稱可經學校安排接種疫苗，兒子得悉後便向她要求接種。她稱自己早前已接種疫苗，經學校安排接種令她較安心，故批准兒子打針，「咁遲早都要打」。她表示事前沒替兒子另尋醫生評估是否適合接種，「佢身體係冇嘢嘅，咁我都唔會擔心，愈擔心咪愈出事」。

粉嶺官立小學校長何美蓮表示，上周二（15日）向全校家長發通告，了解他們及子女接種疫苗的意願，最終有17名學生、8名教職員及一名家長報名，而17名學生約佔該校合年齡資格學生的三分之一。何美蓮說，如未來有足夠學生及家長欲接種新冠疫苗，會再申請政府接送安排。