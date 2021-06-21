新冠疫苗｜內科醫學院倡准60歲以上者打針免預約 (19:05)

內科醫學院老人科專科委員會秘書陳德揚表示，根據一份涉及接種1400萬劑復必泰及莫德納疫苗報告，以及香港醫管局數據，接種者在死亡率、中風和心臟病方面數據均沒異常；長者接種疫苗副作用較年輕人少，11%人發燒（年輕人16%）、71%人疼痛（年輕人83%），希望長者消除對副作用的誤解。

李錦滔認為，院舍長者多共用空間，更應接種新冠疫苗以減低風險，若非身體虛弱或有嚴重認知障礙，亦可考慮打針，提高接種率，讓院舍開放探訪及容許長者外出，令他們重拾社交生活。

至於沒有醫生跟進及在社區生活的長者，內科醫學院委員會委員周啟明說90%社區長者適合接種疫苗，他認為在打針前做身體檢查並非壞事，因或能及早發現和治療慢性病。

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