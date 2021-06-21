新冠疫苗｜內科醫學院倡准60歲以上者打針免預約 (19:05)

本港新型冠狀病毒疫苗長者接種率低，香港內科醫學院今日（21日）在記者會表示，英美等地為大批長者接種疫苗均沒有發現異常死亡或中風等安全問題，建議慢性病穩定者及曾打流感疫苗者可接種新冠疫苗，並呼籲政府容許60歲以上市民毋須預約，可直接入接種中心即時打針。內科醫學院院長李錦滔認為市民應居安思危，指出打疫苗後需待14日才有足夠抗體，希望大家盡早打針預防下一波疫情。
內科醫學院老人科專科委員會秘書陳德揚表示，根據一份涉及接種1400萬劑復必泰及莫德納疫苗報告，以及香港醫管局數據，接種者在死亡率、中風和心臟病方面數據均沒異常；長者接種疫苗副作用較年輕人少，11%人發燒（年輕人16%）、71%人疼痛（年輕人83%），希望長者消除對副作用的誤解。
李錦滔認為，院舍長者多共用空間，更應接種新冠疫苗以減低風險，若非身體虛弱或有嚴重認知障礙，亦可考慮打針，提高接種率，讓院舍開放探訪及容許長者外出，令他們重拾社交生活。
至於沒有醫生跟進及在社區生活的長者，內科醫學院委員會委員周啟明說90%社區長者適合接種疫苗，他認為在打針前做身體檢查並非壞事，因或能及早發現和治療慢性病。
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