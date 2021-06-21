地盤工與兩學生串謀刑毁判囚8個月　兩學生判更生中心 (17:30)

4名被告依次為地盤工人何國基（40歲）、男學生陳家維（19歲）、男學生林曉偌（19歲）、教師謝銘基（33歲）。多名旁聽者聞判後向各被告揮手，高呼「父親節快樂」、「等你出嚟」、「到時見」。

首被告的代表律師求情稱，他是家中經濟支柱，太太現時需申請綜援，希望法庭考慮被告是一名好爸爸及繼父，請求輕判。代表第四被告的律師求情時表示，被告的父親為長期病患者，有心律不正及高血壓等，其母亦曾接受通波仔手術。

裁判官黃國輝判刑時指出，案情嚴重，涉案的膠喉及鐵釘等物品放置馬路時，輕則令車胎損壞，嚴重可引致交通意外，案發在深宵僻靜的天台，可見是有預謀的集體行動。黃官指出，考慮第二及第三被告年紀輕，判處更生中心。首被告曾有刑事紀錄，沒有扣減因素，判處8個月監禁。黃官稱，考慮第四被告紀錄良好及父母狀況，以6個月為量刑起點，扣減1個月，判處5個月監禁。