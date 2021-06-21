陸委會：昨撤7駐港人員　調整業務不續租一駐港辦公室 (17:22)

邱太三表示，「台北經濟文化辦事處」將調整業務，位於金鐘力寶大廈40樓的辦公室亦即將到期，台方不會續租，但會保留位於該大廈11樓的移民署辦公室。陸委會表示，業務調整後，對台灣人分發護照、港人來台的網上申請、台商連繫、求助等業務仍會繼續，而教育方面，會開設網上機制，讓有意赴台求學的香港青年透過網上、電話專線諮詢。台方亦正研究讓香港高中生負笈台灣的機制。

邱太三又表示，2011年與港方互設辦公室的原因，是基於相信香港有高度自治下，兩地能在經濟、文化，不牽涉政治的原則上互惠互利交流，但目前港府受壓於北京，將兩地合作扯到「一中承諾」或其他政治前提，與當年的原則互相矛盾。他又稱，日後會否重開駐港辦公室，需視乎香港的形勢。

本報昨向港府查詢要求台方駐港人員簽署「一中承諾書」是否屬實及其理據，以及事件對港台兩地經貿影響，至今未有回覆。

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