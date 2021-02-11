18歲男向水炮車擲磚被加刑改判勞教中心　上訴庭：判感化「過分寬容」對被告沒好處 (17:00)

被告陳業云（18歲）為港大專業進修學院（HKU SPACE）學生，去年8月被裁判官錢禮判感化18個月，今年6月被上訴庭改判入勞教中心。上訴庭在判辭表示，民陣當日發起遊行，被告在暴動和騷亂期間向水炮車丟磚，不只是損毁水炮車，更是挑戰水炮車所代表的法律、秩序和權威。上訴庭強調，被告的行為會造成漣漪效應，激起旁人仿效，相信不是一時衝動。

原審裁判官錢禮判決未提上訴庭案例 過分側重更生

上訴庭提到，律政司曾向原審裁判官錢禮申請刑期覆核被拒，錢禮當時沒有在庭上播放事發片段，做法十分奇怪，亦忽視了案件的嚴重性。上訴庭表示，雖然錢禮是資深的裁判官，但她僅以簡短字眼交代維持原判的理由，沒有提及上訴庭的同類型案例；上訴庭已在多宗未成年被告的刑期覆核案表明量刑原則，惟錢禮過分側重更生因素，忽視控罪嚴重性。

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